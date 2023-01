Prinz Harry beichtet alles: Drogen, Prügel und der Nazi-Skandal!

In seinem Buch schreibt er außerdem über seine Zeit in Afghanistan. Dort habe er 25 Menschen getötet. "Das war nichts, was mich zufrieden gemacht hat. Aber auch nichts, wofür ich mich geschämt habe", so Harry. "Ich hätte es natürlich lieber gehabt, diese Zahl nicht auf meinem Militärzeugnis oder in meinem Kopf zu haben. Aber ich hätte auch lieber in einer Welt ohne die Taliban gelebt, in einer Welt ohne Krieg."

Herzogin Meghan: Gemeiner Verrat! Jetzt zieht sie Dianas Erbe in den Dreck. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: