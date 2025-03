Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt zerbricht ihre Welt

Ein US-Richter hat angeordnet, dass Unterlagen in Zusammenhang mit seinem Visumantrags offengelegt werden müssen. Hintergrund ist seine Autobiografie, in der er zugibt, Drogen genommen zu haben. Unter Umständen hätte er deshalb gar nicht erst in die USA einreisen dürfen, da laut US-Gesetz Personen, die Drogen konsumiert haben, das Visum verweigert werden kann.

Nun fordert die konservative Denkfabrik "Heritage Foundation" Aufklärung darüber, ob Harry bei der Beantragung seines Visums die Wahrheit gesagt hat – und möglicherweise bevorzugt behandelt wurde. Wer bei seinen Angaben lügt, dem drohen Haftstrafen, Geldstrafen oder sogar die Ausweisung.

Ein Umzug zurück nach London käme aber kaum in Frage. Denn auch dort lauern Probleme. Die nächsten "Invictus Games" sind nämlich für Juli 2027 in Birmingham geplant, was mit den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Königin Camilla am 17. Juli kollidieren könnte. Die zeitliche Überschneidung könnte für Spannungen innerhalb der königlichen Familie sorgen, insbesondere wenn Meghan mit nach Birmingham kommt. Düstere Aussichten also für das ohnehin krisengebeutelte Paar…