Prinz Harry: Deutschland-Hammer! Er macht es offiziell

In dem Video schaut die Politikerin sich die Videobotschaft von Harry an und ballt vor Freude die Faust. Aus dem Werbeclip geht auch hervor, dass die paralympischen Spiele mit kriegsversehrten Sportlern vom 9. bis zum 16. September 2023 in Düsseldorf ausgetragen werden.

Hätte die Corona-Pandemie den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung gemacht, hätten die Spiele schon 2022 in Deutschland stattgefunden. Doch nun müssen sich die 500 Teilnehmer noch ein bisschen gedulden.

"Es ist mir eine besondere Freude, dass trotz der vielen Ungewissheiten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, die ,Invictus Games’ jetzt ein neues Veranstaltungsdatum haben", freut sich Kramp-Karrenbauer in einer Presse-Mitteilung des Verteidigungsministeriums.