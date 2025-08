Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Wahrheit hinter der Versöhnung mit den Royals

Das Problem: Ihr "Netflix"-Deal, der all das bisher finanziert hat, endet dieses Jahr. Der Streaming-Riese will sich nicht mehr auf langfristige Verträge einlassen, zumal Meghans Lifestyle-Show "With Love, Meghan" laut neuesten Zahlen nur wenige Zuschauer hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Ein Desaster! Was läge da näher, als beim reichen Papa anzuklopfen?