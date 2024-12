Prinz Harry & Herzogin Meghan: So schlimm steht es wirklich um die beiden

Noch vor zwei Jahren sah es rosig im Leben der Sussexes aus: Ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan" feierte große Erfolge, die Biografie von Prinz Harry konnte Einnahmen von 120 Millionen Pfund verzeichnen. Doch seitdem herrscht Stillstand.

Wie in der Doku beschrieben wird, bewegen sich die beiden immer mehr in Richtung Krise - und das sowohl privat, als auch finanziell. So gehen beispielsweise die Spenden für ihre Archewell-Stiftung immer weiter zurück und auch sonst muss das Paar immer mehr Rückschläge einstecken: Ihr Neuanfang in Amerika ist nicht so erfolgreich geworden, wie sie es sich vorgestellt hatten. "Beide sind davon ausgegangen, dass ihr persönlicher Ruhm auch jenseits der Royal Family funktioniert und ihnen den Abschluss von Geschäften erleichtert. Es hat sich gezeigt, dass ihre Ideen vielleicht nicht das sind, was eine große Film- und Fernsehindustrie braucht", sagt Regisseurin Ulrike Grunewald gegenüber "Bild".