Prinz Harry: Die Queen will ihn wieder sehen

Aber was hat das Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht? In einem Gespräch mit dem amerikanischen Schauspieler Dax Shepard (46) attackiert Harry vor allem Prinz Charles (72) und seine Großmutter, stellt sie als kalt und herzlos da. "Ich habe in der Vergangenheit eine Art von Schmerz und Leid miterlebt, die mein Vater oder vielleicht auch meine Eltern selbst gespürt und an mich weitergegeben haben", beklagt sich Harry über seine ach so harte Kindheit. "Mein Vater behandelte mich so, wie er selbst behandelt wurde." Damit redet er auch vor aller Welt schlecht über seinen Großvater. Für die Queen und Charles müssen sich Harrys Worte wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen! Wie kann der Prinz nur so etwas sagen? Ausgerechnet kurz nach Prinz Philips Tod. Schämt er sich denn gar nicht?