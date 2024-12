Prinz Harry: Drohbriefe an die New Yorker Polizei

Jetzt kommt raus: Nach der Verfolgungsjagd übte der 40-Jährige Druck auf die New Yorker Polizei aus: Sie sollten ihre Ermittlungen beschleunigen. Später wütete er gegen die Ermittler. „Der Herzog fühlt sich absichtlich in die Irre geführt und hat den Verdacht einer Vertuschung", hieß es in einem Schreiben seiner Sicherheitsfirma an die New Yorker Polizei.

Der Grund: Zwei Schreiben von John Hart, oberster Geheimdienstoffizier des NYPD, an die Polizei in London. Im ersten Brief schrieb Hart, dass eine gründliche Überprüfung des Vorfalls stattgefunden habe. Und: Die Polizei sei zu dem Schluss gekommen, „dass das fragliche Verhalten rücksichtslos war“. Aber für eine Verhaftung gibt es nicht genügend Beweise.