Herzogin Meghan & Prinz Harry: Lebensgefährliche Verfolgungsjagd mit Paparazzi in New York!

"Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Polizei-Beamten", so der Sprecher von Harry gegenüber der Presse. Wie mehrere Quellen gegenüber "TMZ" berichten, wurde das Paar zusammen mit Meghans Mutter von einem halben Dutzend Fahrzeugen mit verdunkelten Scheiben verfolgt. Dabei sollen die Paparazzi Bürgersteige und rote Ampeln überfahren haben und seien auch falsch herum in eine Einbahnstraße eingebogen. In ihrer Verzweiflung sollen Meghan und Harry laut "Telegraph" in einer Polizeistation Zuflucht gesucht haben - ohne Erfolg. Ihren letzten Ausweg sahen sie darin, die Fotografen abzulenken und mit einem Taxi weiter zu fahren. Aber auch dieser Versuch scheiterte.

"Die Tatsache, dass wir öffentliche Personen sind, bringt zwar ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit mit sich, doch sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit anderer gehen", heißt es in der Erklärung von Meghan und Harry zu dem furchtbaren Vorfall!

