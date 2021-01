Prinz Harry: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Große Sorge um Harry

Im "Sunday Telegraph" erklärt die Royal-Expertin Angela Levin, dass Harry nur noch ein "Schatten seiner selbst" sei. Er hätte sich von einem Action-Liebhaber in einen "feenhaften Gutmenschen" verwandelt. "Während der 15 Monate, die ich mit ihm verbringen durfte, zeigte er eine außergewöhnliche Mischung aus königlicher Star-Qualität, Nahbarkeit, Selbstbewusstsein und Unsinnspotential. Diese Kombination machte ihn zu einer Person, die sofort eine Verbindung zu Menschen jeglicher Herkunft und jeglichen Alters herstellen konnte", erinnert sie sich zurück.

Doch die Sehnsucht nach seiner Familie und seinem alten Leben hat ihn offenbar verändert. Die Autorin von "Harry: Conversations with the Prince in 2018" ist sich sicher, dass der 36-Jährige seine royalen Pflichten vermisst. Außerdem wundert Levin sich darüber, dass der Prinz sich in den Schatten seiner Ehefrau Meghan stellt und sich für ihre Projekte einspannen lässt. Dabei klagte er doch immer darüber, hinter Prinz William nur die Nummer zwei zu sein...

Besorgniserregendes Video! Was ist nur mit Prinz Harry los?