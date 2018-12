Prinz Harry: Erschütternder Angriff von Thomas Markle

Reddit this

Herzogin Meghan und Prinz Harry kommen einfach nicht zur Ruhe. Thomas Markle greift wieder an...

Die Schlagzeilen um Thomas Markle reißen einfach nicht ab. Der Vater von kann es einfach nicht lassen und spricht ständig mit der Presse. Seine Worte sind nicht immer nett und dürften seine Tochter zur Weißglut bringen. Doch jetzt bekommt es auch ihr Mann ordentlich ab...

Herzogin Meghan: Jetzt platzt Queen Elizabeth der Kragen!

Prinz Harry: Harte Worte von Thomas Markle

Das Problem von Thomas Markle? Herzogin Meghan spricht nicht mit ihm und hat offenbar den Kontakt abgebrochen. Das passt ihm ganz und gar nicht. Jetzt geht er wieder zum Angriff über. "Ich habe mehrere SMS geschickt. Ihre Nummer hat sich nicht geändert und sie kamen auch nicht zurück", erzählt er jetzt gegenüber "Mail on Sunday".

Und damit nicht genug! "Ich schrieb ihr einen zweiseitigen Brief und habe ihn per Einschreiben über ihren Agenten in Los Angeles verschickt. Ich habe sie gefragt, warum sie diese Lügen glaubt. Ich schrieb ihr, dass ich nie nackt Billard spielen würde, noch habe ich mich jemals als Nazi verkleidet."

Autsch, harte Worte!

Herzogin Meghan: Hat sie endgültig genug?

Hat Herzogin Meghan jetzt endgültig genug? Immer wieder sorgt ihr Vater mit solchen Aussagen über seine Tochter für Schlagzeilen. Das die Schwangere da keine Kust hat, sich mit ihrem Vater auseinanderzusetzen, verwundert wohl eher wenig...