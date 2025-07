Wie "Mail on Sunday" berichtet, soll Harry seiner Familie das Angebot gemacht haben, seinen Terminkalender offenzulegen. Somit könnten sich die Überschneidungen seiner Auftritte mit denen seiner Familie verringern lassen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Situationen, die für eine Versöhnung nicht sehr förderlich waren. So musste der royale Rebell beispielsweise den 78. Geburtstag von Königin Camilla verpassen, weil er bereits eine Reise nach Angola geplant hatte.