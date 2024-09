Prinz Harry: Geheimplan zum 40. Geburtstag - krempelt er sein Leben bald um?

Von wegen "Happy Birthday"! Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag kann der Prinz die Gratulanten wohl an einer Hand abzählen, und auch der Gabentisch könnte am 15. September eher spärlich bestückt sein. Von immateriellen Werten ganz zu schweigen: Während viele Menschen mit der runden Vier glückliche Zwischenbilanz feiern und zuversichtlich in die Zukunft blicken, sieht es bei Harry ziemlich düster aus.

Tatsächlich dürfte der einst mit so viel Schwung und großen Worten inszenierte Rückzug vom britischen Königshaus ihm rückblickend als katastrophalster Fehler seines Lebens erscheinen. Denn seither ging eigentlich jeder Schuss nach hinten los, er entfremdete durch ständige Klagen und Indiskretionen Freunde und Familie, und je mehr vergrätzte oder verletzte Vertraute ihm und seiner Meghan den Rücken kehrten, desto einsamer wurde es um Harry.