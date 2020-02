Prinz Harry: Haar-Hammer! Er sagt seiner Glatze den Kampf an

sagt seinem Haarausfall den Kampf an! Der 35-Jährige kämpft schon seit Jahren mit lichter werdendem Haar. Auch sein Bruder und Papa bleiben davon nicht verschont! Doch der Rotschopf hat scheinbar keine Lust auf eine Glatze!

Harry wurde in einer Haar-Klinik gesichtet

Wie „The Sun“ berichtet, soll Harry vor wenigen Wochen in einer Haarverlust-Klinik in London gesichtet worden sein. Dort soll er sich einer Haarverdickungsbehandlung unterzogen haben. Die kahle Stelle an seinem Hinterkopf scheint den Ehemann von so sehr zu stören, dass er endlich etwas dagegen unternehmen will.

Ob der Prinz sich weiteren Behandlungen -oder gar einer Haartransplantation- unterziehen wird, ist bisher nicht bekannt. Wir werden seine Haarpracht allerdings genau im Auge behalten…

