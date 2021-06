Prinz Harry: Heftige Vorwürfe! Hat sie ihn nur ausgenutzt?

Thomas hat Mitleid mit Harry

"Ich denke, Oprah Winfrey treibt ein falsches Spiel mit Harry und Meghan. Ich denke, sie benutzt sie, um ihr Netzwerk und ihre neuen Shows auszubauen. Ich glaube, sie nutzt einen sehr schwachen Mann aus und bringt ihn dazu, Dinge zu sagen, die man nicht im Fernsehen sagen sollte", feuert Thomas. "Sie [Oprah Winfrey] wird natürlich anderer Meinung sein und sie könnte mich sogar verklagen, es ist mir egal. Aber im Endeffekt sieht es für mich so aus, als würde sie Harry ausnutzen."

Thomas stört sich daran, dass Harry und Meghan ihrer Familie den Rücken gekehrt haben. "Jetzt sind sie alleine in einem großen Haus, in das wahrscheinlich 20 Leute passen, und sie sind nur zu viert. Ich glaube nicht, dass sie morgen, nächste Woche oder nächsten Monat ihre Familie zum Grillen einladen werden", so Thomas. Damit spielt er natürlich auch auf das schwierige Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie an, denn seit seinem royalen Rücktritt ist nichts mehr so, wie es einmal war.

"Ich kenne sonst niemanden, der so kalt ist. Meghan hat es mir angetan und jetzt tut Harry es seinem Vater an. Das ist eiskalt. Und es ist noch kälter, es der Queen anzutun, die immer so nett war. Das alles macht keinen Sinn", klagt er.