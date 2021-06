Queen Elizabeth: Dieser Mann bringt sie jetzt zum Strahlen

Die Queen ist entzückt

Am Wochenende empfing die Queen ihre berühmten Gäste. Dabei trug sie ein geblümtes Kleid und strahlte bis über beide Ohren. Und auch Präsident Joe Biden war total begeistert von der Königin! "Sie hat mich an meine Mutter erinnert", erklärte er vor dem Einstieg in die Präsidentenmaschine "Air Force One". Besonders "ihre Großzügigkeit" habe es ihm angetan. Elizabeths Fragen über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den chinesischen Politiker Xi Jinping habe er als "sehr liebenswürdig" wahrgenommen.