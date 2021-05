Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bittere Konsequenzen nach dem Skandal-Interview

Palast-Mitarbeiter sind schockiert

Gegenüber "Daily Mail" verrät der Palast-Insider, dass hochrangige Mitarbeiter von Queen Elizabeth sich wünschen, dass Meghan und Harry in Zukunft keine Titel mehr tragen. "Sie sollten einfach Harry und Meghan werden. Und wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie bitte mal erklären, wieso nicht", feuert die Quelle. "Prinz Harry hat nun ausgiebig Zeit damit verbracht, zu betonen, dass er ein ganz normaler Mensch sein wolle und zeitgleich die Institution attackiert, die ihm angeblich so viel Schmerz zugefügt hat. Wenn du diese Institution so wenig magst, dann solltest du ihre Titel auch nicht tragen."

Besonders der Seitenhieb gegen die Familie passt vielen Leuten offenbar überhaupt nicht in den Kram. "Seinen Großvater da mit reinzuziehen ist schockierend und respektlos", feuert der Insider. Über den "schändlichen" Angriff auf die royale Familie sei man im Palast "verwirrt" und "schockiert". Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt...