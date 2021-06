Prinz Harry: Heimliche Tochter aufgetaucht! Meghan schäumt vor Wut!

Wie nun "OK!" berichtet, soll sich Harry in der besagten Nacht auf ein kleines Schäferstündchen mit einer der anwesenden Damen eingelassen haben. Neun Monate später soll ein kleines Mädchen das Licht der Welt erblickt haben. Ein Insider berichtet: "Seine damalige Affäre hat ihm einen Brief geschrieben und will, dass er das Mädchen kennenlernt." Und auch Meghan soll bereits Bescheid wissen: "Meghan weiß um seine wilde Vergangenheit. Aber sie hat ihm gesagt, dass sie auszieht, wenn er keinen DNA-Test machen lässt." Autsch! Wie es für Harry und Meghan wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...