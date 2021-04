Prinz Harry nach Philips Tod: Für die Familie lässt er Meghan hinter sich

"Harry wird sein Möglichstes tun, um nach Großbritannien zurückzukehren, um seiner Familie beizustehen", verrät ein Bekannter gegenüber der britischen "Daily Mail". "Er will nichts mehr, als in dieser schrecklichen Zeit für seine Familie und insbesondere für seine Großmutter da zu sein", so der Insider. Nicht zur Beerdigung seines geliebten Großvaters zu kommen, ihm nicht die letzte Ehre zu erweisen und Abschied zu nehmen, das könnte Harry sich wohl nie verzeihen. Schon jetzt ist die Situation unglaublich schwer für ihn: Harry hatte keine Chance mehr, sich mit Philip noch einmal persönlich auszusprechen. Früher hatten die beiden ein enges Verhältnis. Bis Meghan in Harrys Leben trat. Philip soll seinen Enkel sogar vor der Ex-Schauspielerin gewarnt haben. Den Megxit habe er auch nie nachvollziehen können, heißt es. Ingrid Seward, Royal-Expertin und Autorin der Biografie "Prince Philip Revealed", erklärte: "Aus seiner Sicht hat Harry seine Pflichten verletzt, sein Heimatland und alles aufgegeben, was ihm wichtig war, um in Nordamerika ein Leben als egozentrischer Promi zu führen." Und genau dieses Leben in Kalifornien sollte gerade so richtig beginnen.