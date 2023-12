Prinz Harry nach Pleite vor Gericht: Nun hat er einen Grund zu feiern!

In der vergangenen Woche musste Prinz Harry eine heftige Niederlage einstecken. Denn der Sohn von König Charles III. kämpfte vor Gericht gegen den Verlag "ANL", der in einem Meinungsstück seinen Ruf geschädigt haben soll. Dabei ging es um die Berichterstattung zu seinem Personenschutz, den Prinz Harry laut des Magazins "Mail on Sunday" nicht selbst zahlen wollte, als er in der Sicherheitseinstufung des Palastes herabgesetzt wurde. Doch damit ist der 39-Jährige vor dem Londoner High Court gescheitert. Nun muss Prinz Harry die Anwaltskosten der Gegenseite übernehmen und stolze 48.447 Pfund (umgerechnet sind das ca. 57.000 Euro) an "Mail on Sunday" zahlen. Eine heftige Niederlage für den Royal. Doch nun folgt endlich ein Lichtblick!