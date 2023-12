Prinz Harry: Pleite vor Gericht! Jetzt wird er zur Kasse gebeten

Noch immer befindet sich Prinz Harry im Kampf gegen die Medien in Großbritannien. Für alle einmal zur Erinnerung: Der Sohn von König Charles verklagte den Verlag "ANL" (zu Deutsch: Associated Newspapers Limited) wegen eines Beitrags. Die Klage wollte er im Schnellverfahren vor Gericht durchbringen. Doch nun folgt für den in Ungnade gefallenen Royal eine große Pleite!