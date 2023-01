Prinz Harry: Sorge! Wie krank ist er wirklich?

"Für mich war eines ganz klar: Ich wollte nicht, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Ich musste meine Familie schützen. Wir mussten hier raus. Ich frage mich, was mit uns passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig ausgestiegen wären", so Prinz Harry. Die Flucht aus dem Königshaus als Heilungschance? Das klingt zunächst nach einer guten Idee. Doch seit Harry mit Meghan und den Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien lebt, scheint es auch nicht viel besser zu sein … Muss er jetzt in die Psycho-Klinik?

