Prinz Harry trotz Streit mit Familie: „Ich mag das Leben, das ich führe”
Der Streit mit seiner Familie hat Spuren hinterlassen. Trotzdem denkt Prinz Harry nicht einmal im Traum daran, den Kopf in den Sand zu stecken.
Wird in nächster Zeit wohl wieder häufiger in Großbritannien zu sehen sein: Prinz Harry.
© IMAGO / Lehtikuva
Schon seit Wochen wird über eine mögliche Versöhnung zwischen Prinz Harry (41) und seinem Vater König Charles (76) spekuliert. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würden sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Gerade erst absolvierte der in Ungnade gefallene Sohn des Monarchen einen Kurzbesuch in Großbritannien. Weiteren Reisen, gerne auch mit Ehefrau Meghan und den Kindern, scheint er nicht abgeneigt zu sein …
Prinz Harry wünscht sich mehr Kontakt zu seiner Familie
„Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht”, antwortet er dem „Guardian”, als er auf weitere Reisen in die Heimat angesprochen wird. Obwohl er in dem Interview eigentlich nicht über Charles sprechen wollte, ließ er sich trotzdem entlocken, dass der Schwerpunkt im nächsten Jahr auf seinem Vater liegen muss.
Nicht nur der Streit mit seiner Familie hatte Harry zuletzt davon abgehalten, öfter nach Großbritannien zu reisen. Auch die Art und Weise, wie man in den britischen Medien über seine Familie berichtet, war ihm schon immer ein Dorn im Auge. "Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen glauben, dass ich unglücklich bin – aber das bin ich nicht", so Harry. "Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, und ich mag das Leben, das ich führe."
Bleibt abzuwarten, ob Papa Charles bald wieder ein fester Teil seines Lebens sein darf …