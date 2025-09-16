Nicht nur der Streit mit seiner Familie hatte Harry zuletzt davon abgehalten, öfter nach Großbritannien zu reisen. Auch die Art und Weise, wie man in den britischen Medien über seine Familie berichtet, war ihm schon immer ein Dorn im Auge. "Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen glauben, dass ich unglücklich bin – aber das bin ich nicht", so Harry. "Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, und ich mag das Leben, das ich führe."