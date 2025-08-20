König Charles: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihm gerade wirklich?

Von offizieller Seite gibt es bisher kaum Details. Bekannt ist lediglich: Bei einer Behandlung wegen einer vergrößerten Prostata wurde im Januar 2024 eine Form von Krebs entdeckt. Dabei soll es sich jedoch nicht um Prostatakrebs handeln. Um welche Krebsart es sich genau handelt und wie die Therapie verläuft, gibt der Buckingham Palace nicht preis.