Prinz Harry & Herzogin Meghan: Angst vor Abschiebung! Jetzt schalten sie einen Anwalt ein

Auch wenn Harry sein Leben in Kalifornien aktuell nicht so genießen kann und ihm sogar langweilig geworden ist, will er seinen Hauptwohnsitz in den USA und bei seiner Familie natürlich nicht aufgeben. Doch genau das könnte ihm drohen, wenn Donald Trump (78) die anstehende US-Wahl gewinnt und tatsächlich wieder an die Macht kommt: "Wenn er siegt, könnte das Visum von Prinz Harry widerrufen werden", erklärt der Experte. Donald Trump habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er bei Harrys Visumsantrag überprüfen wolle, ob er wegen seines Drogenkonsums damals gelogen hatte.