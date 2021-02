Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bitterer Seitenhieb gegen das Königshaus

Seitenhieb gegen das Königshaus

Angeblich hat das Blatt Einsicht in die Dokumente und behauptet, dass der Vorname "Meghan Rachel" entfernt wurde. Nun steht dort offenbar nur noch "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex". Bei Herzogin Kate sieht das übrigens anders aus, denn ihre Vornamen wurden extra in die Geburtsurkunden ihrer Kinder aufgenommen. Versuchen Harry und Meghan etwa schon wieder aus der Reihe zu tanzen? Es sieht fast so aus, als würden die beiden extra alles anders machen wollen, um sich noch mehr von dem Königshaus zu distanzieren.

"Für das Könighaus ist es ein noch nie da gewesener Fall, eine Geburtsurkunde ändern zu lassen, aber ganze Vornamen zu entfernen, ist wahrlich beachtlich", verrät die britische Pressesprecherin Ingrid Seward der "Sun". "Vielleicht ein weiteres Zeichen, dass sie sich verzweifelt vom Königshaus unterscheiden wollen..."