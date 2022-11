Prinz Harry & Herzogin Meghan: Blitz-Scheidung! Sie hat anscheinend schon einen anderen

Welche Szenen sich genau im Haus abspielt haben, weiß niemand. Auffällig sei nur gewesen, dass fünf Minuten später auch Bodyguard Chris Sanchez das Haus verließ. Der Mann mit der beeindruckenden Statur soll jedoch gar keinen Dienst gehabt haben. Hat Meghan also eine heiße Affäre mit ihrem starken, großen Beschützer?

Und Meghan wäre nicht Meghan, wenn sie für diesen Fehltritt nicht jemand anderem die Schuld in die Schuhe schieben würde. So soll sie einige Zeit später am Telefon gesagt haben: „Es ist nur passiert, weil du mich dazu getrieben hast!“

Starker Tobak! Was soll der Prinz ihr getan haben? Vielleicht die Tatsache, dass er mehr Zeit mit seiner Familie in England verbringen möchte? Oder dass er am liebsten den Netflix- und Buch-Deal platzen lassen würde, um die Versöhnung mit seinem Vater, König Charles, zu festigen? Bestimmt beides. Denn in seiner Heimat und bei seiner Familie fühlt sich Harry sichtlich wohler. Nur: Was Meghan nicht in den Kram passt, lässt sie nicht zu. Doch nun zieht Harry die Konsequenzen!

Herzogin Meghan: Gemeiner Verrat! Jetzt zieht sie Dianas Erbe in den Dreck. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: