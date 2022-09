Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidung - Das Liebes-Aus ist unausweichlich

Die Liebe von Harry und Meghan begann wie im Märchen. Sie die bürgerliche Schauspielerin, er der Prinz. Die Traumhochzeit im Mai 2018 begleiteten Millionen von Zuschauern vor dem TV. Doch in den vergangenen Jahren wurde das Märchen zum Drama.

Harry und Meghan verließen England und kehrten den Royals den Rücken. Der Rotschopf entfernte sich sich immer weiter von seiner Familie. Doch statt einem glücklichen Leben in Amerika, wirkt Harry nur noch wie eine Marionette. Meghan zieht seit Beginn der Beziehung die Fäden und Harry hat bisher scheinbar alles für seine Liebste getan. Doch mittlerweile spitzt sich die Situation zu. Sie zieht eine peinliche Ego-Show ab und lässt sich gerne bei öffentlichen Auftritten feiern, während Harry oft mit ernster Miene daneben steht. Und sie kann es nicht lassen, in Interviews oder ihrem Podcast über die Royals herzuziehen. Auf ihre Kosten im Gespräch zu bleiben. Lange hat der Sohn von König Charles ihre Spielchen geduldet. Doch so langsam scheint die Stimmung zu kippen. Auf gemeinsamen Bildern wirkt das einst so verliebte Paar eiskalt. Harry hat genug.

Laut "BILD" soll ein Insider verraten haben, dass es bei dem Paar heftig kriselt. "Harry versteckte sich vorher mit Meghan in Montecito, jetzt macht er plötzlich sein eigenes Ding. Er ist nicht mehr viel zu Hause und verschwindet manchmal tagelang", heißt es. Und Meghan? Die soll sich immer mehr isolieren. Eine Quelle berichtet "Life & Style": "Sie sieht niemanden mehr, sie hat sich zurückgezogen. Sie fühlt sich gefangen, isoliert und allein." Die ehemalige "Suits"-Darstellerin wir zunehmend paranoid. "Es gibt nicht viele Menschen, denen Meghan noch vertraut oder auf die sie zählen kann. Sie lässt die Leute für eine Weile an sich ran und wirft ihnen dann vor, falsch zu sein oder sie auszunutzen. Sie meldet sich dann einfach nicht mehr bei alten Freunden und ist zurückhaltend, neue Freundschaften zu knüpfen, weil sie Angst hat, dass lieb gewonnene Menschen tratschen könnten", so die Quelle weiter.

Ein glückliches Leben in Kalifornien klingt jedenfalls anders. Kommt es also wirklich bald zur Scheidung von Harry und Meghan?