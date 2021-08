Prinz Harry & Herzogin Meghan: Eiskalter Verrat! Das Fass ist endgültig übergelaufen

Brisant: Eines der Werke wird erst nach dem Tod der Queen veröffentlicht. Sicher nicht aus Rücksicht, das war allen sofort klar. Aber was, bitte, will der Prinz noch Schlimmes enthüllen, was seine Großmutter gar nicht mehr lesen darf? Daher blieb der Königin jetzt keine Wahl mehr: Sie entschied, dass der Kontakt zu dem Paar abgebrochen werden muss – und die ganze Familie steht hinter ihr. Niemand wird mehr mit den beiden sprechen und ihnen neue Anlässe oder Infos liefern, die diese nur wieder gnadenlos für ihre Zwecke ausschlachten würden. Niemand redet mehr mit Harry und Meghan. In fast 70 Thronjahren hat sich die Queen selten so hintergangen gefühlt.

