Prinz Harry & Herzogin Meghan: Gefangen in der Schuldenfalle!

Mit königlichem Glanz können Meghan und Harry ihren neuen Freunden also nicht mehr imponieren. Und nach diversen peinlichen PR-Desastern sorgt auch ihr Kampf fürs Klima eher für hochgezogene Augenbrauen als für Anerkennung. Die beiden müssen sich also schleunigst was einfallen lassen, sonst werden sie für die Leute, zu denen sie so dringend gehören wollen, ganz schnell uninteressant und out, gelten womöglich bald als minderbemittelte Langweiler, die immer nur in der einen ollen Luxus-Bleibe herumhocken. Deswegen jetzt der nächste Schritt: Wenn schon kein glanzvolles Immobilien-Portfolio drin ist, muss wenigstens eine neue Bleibe her: Ihr Anwesen in Montecito, das sie erst 2020 für 12,4 Millionen Euro erwarben, steht nach 19 Monaten bereits wieder zum Verkauf, nach dem Motto: Wenn man sich schon nur eine einzige Villa leisten kann, dann hat eine neue allemal mehr Protz-Potenzial als eine alte …