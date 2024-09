Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Getrennte Leben" – Royal-Experte packt aus

Klar, dass Herzogin Meghan ihren Gatten nicht zu jeder Reise rund um die Welt begleiten kann. Jedoch glänzte die einstige Schauspielerin nun vermehrt auch bei öffentlichen Auftritten ihres Ehemannes in den USA mit Abwesenheit. Royal-Experte Phil Dampier will jetzt wissen, was hinter den vielen Solo-Auftritten von Prinz Harry steckt. Gegenüber der "Sun" erklärt er: "Es ist bezeichnend, dass er jetzt so viel allein macht. Sie führen mehr getrennte Leben, da es so aussieht, als würde Harry versuchen, seine Zukunft genau zu bestimmen. Ich vermute, dass Harry sich sehr wie ein Ersatzteil gefühlt hat."

Prinz Harry hatte als zweitgeborener Sohn von König Charles immer weniger Verantwortung als sein Bruder Prinz William (42). Der Royal-Experte geht davon aus, dass er sich nun als eigene Person in der Öffentlichkeit etablieren will und nicht nur als Anhang seiner Frau gesehen werden will. Ist er mit ihr unterwegs, richten sich die Blicke automatisch auf die Hollywood-Beauty. "Er wünscht sich erfüllendere Rollen für sich selbst, sodass wir ihn hier vielleicht öfter sehen werden", erklärt Phil Dampier weiter. Da scheint Prinz Harry aktuell der Geltungsdrang gepackt zu haben.

