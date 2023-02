Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ihre Familie schwebt in Lebensgefahr

Warum konnte er nicht einfach den Mund halten? Ein fataler Fehler! Zweimal war Harry in Afghanistan im Einsatz. In England wurde er dafür als Kriegsheld gefeiert. Seine Gegner setzten daraufhin ein Kopfgeld auf ihn aus. Das ist zehn Jahre her. Nun rückte der Prinz aber erneut ins Visier der Taliban – und er hat selbst Schuld. Denn in seiner Autobiografie "Reserve" legt er noch einen drauf, nennt sogar die Anzahl der Menschen, die von ihm getötet wurden: 25. Jetzt hat der zweifache Vater Todes-Angst um seine Familie!

