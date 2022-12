Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihr Lügengerüst endgültig zusammen

So klagt Harry etwa zu den Aufnahmen einer Ansammlung von Fotografen, "Ich hatte große Angst!". Allerdings wird hier gar nicht der Prinz, sondern das britische It-Girl Katie Price ins Visier genommen. Zu einer anderen Szene mit Pressemeute jammert Meghan aus dem Off: "Ich erkannte, dass sie mich niemals schützen würden." Blöd nur, dass hier nicht sie selbst von Fotografen verfolgt wird, sondern Ex-Präsident Donald Trump …

Eine weitere Einstellung zeigt ebenfalls eine Horde von Paparazzi. Doch Fakt ist: Diese Bilder wurden 2011 auf der "Harry Potter"-Premiere in London aufgenommen – da kannten sich Meghan und ihr Prinz noch gar nicht! Da stellt sich die Frage: Gab es etwa nicht genug dramatisches Filmmaterial von den Sussexes …? Man würde beim Drehen von Dokumentationen "fast immer Fotos aus Archiven" verwenden, verteidigt ein Bekannter des Paares gegenüber "Page Six" das Vorgehen. Mag sein, doch ohne jede Einordnung dienen solche Bilder eben nur der Stimmungsmache. Nach massiver Kritik wurde jetzt schnell eine andere Version des Trailers zusammengeschustert – ohne die Fake-Fotos. "Niemand kennt die Wahrheit – außer wir", posaunt Harry in der Vorschau. Aber wie genau er und Meghan es mit der Wahrheit nehmen, ist jetzt unklarer denn je …

Prinz Harry & Meghan Markle: Rausschmiss aus Hollywood! Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: