Herzogin Meghan: Alles Kalkül! Ein Experte packt aus

Nun ist sie auch noch Influencerin! Die Herzogin meldet sich auf Instagram zurück und teilt plötzlich private Inhalte. Welchen Plan sie mit dieser ungewohnten Offenheit verfolgt?

Die Sussexes haben schon so vieles ausprobiert, um endlich wieder ein paar Sympathiepunkte zu sammeln. Zuletzt fuhren Harry und Meghan während der verheerenden Waldbrände direkt ins Krisengebiet von Los Angeles, um medienwirksam Hände zu schütteln. Doch nun ist die Herzogin es offenbar leid darauf zu warten, dass Magazine und Zeitungen die mühsam inszenierten Fotos drucken. Sie will ihren unermüdlichen Einsatz lieber direkt mit der Öffentlichkeit teilen. Und weiß natürlich, dass das am einfachsten per Instagram funktioniert.