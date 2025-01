Prinz Harry & Herzogin Meghan: Letzter Versuch! Zum Leidwesen ihrer Kinder

Es war ein Paukenschlag, als Harry und Meghan 2020 offiziell von ihren royalen Pflichten zurücktraten und sich ein Leben in den USA aufbauten. Teil dieses neuen Lebensentwurfs war der Wunsch, ihre Kinder, Archie und Lilibet, vor der Öffentlichkeit zu schützen. Lange Zeit blieben sie diesem Vorhaben treu. Doch das wird sich jetzt ändern!

Ein Insider verrät gegenüber dem britischen "Express", dass das Paar plant, die Kids am 8. Februar bei den "Invictus Games" in Kanada erstmals offiziell in der Öffentlichkeit zu präsentieren: "Sie wollen Archie und Lilibet mitnehmen, um den familienfreundlichen Aspekt der 'Invictus Games' zu betonen.“ Die ersten Schritte in diese Ausrichtung sind bereits erfolgt. Zuletzt wurden auf ihrer Weihnachtskarte bislang nie gesehene Bilder von Archie und Lilibet gedruckt. Eine echte Kehrtwende.

Vor allem für Harry, der bislang immer strikt dagegen war, dass seine Kinder fotografiert werden. Das bestätigt auch ein Freund des Prinzen im amerikanisachen "People"-Magazin: "Harry will seine Kinder in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Weil er so ihre Privatsphäre und ihre Sicherheit vor möglichen Bedrohungen schützen möchte." Offenbar hat Meghan ihn nun überstimmt. Ihre Argumente liegen auf der Hand: Der Ruf der Sussexes hat in den letzten Jahren enorm gelitten. Berufliche Projekte scheiterten, Erwartungen wurden nicht erfüllt – und die Einnahmen gingen zurück. Zwar will Meghan jetzt mit ihrem neuen Instagram-Account und ihrer Netflix-Doku ihre Bodenständigkeit beweisen, doch jeder weiß: Spätestens die Veröffentlichung süßer Kinderfotos erweicht auch die Herzen von noch so harten Kritikern…

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Nach all dem Drama! Ihre Ehe hängt am seidenen Faden. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: