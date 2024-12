Prinz Harry & Herzogin Meghan: Nächster Tiefschlag – „schmerzhaft & langweilig"

Die Reaktionen auf "Polo" sind alles andere als positiv! In den sozialen Medien wird die Doku regelrecht zerfetzt. Ein Nutzer auf "X" (damals Twitter) kommentiert beispielsweise: "Ich kann diese Serie nicht mehr ertragen, sie ist schmerzhaft und langweilig." Ein anderer Kritiker schreibt: "Warum sollte ich mir eine Serie über verwöhnte Schnösel anschauen?" Die Zuschauer einfach enttäuscht!

Trotz der prominenten Namen hinter dem Projekt – Harry und Meghan, die als Executive Producer fungieren – kommen die beiden in der Doku nur gelegentlich zu Wort. Stattdessen gibt es in erster Linie Werbung für Prinz Harrys Wohltätigkeitsorganisation "Sentebale", die immer ein wiederkehrendes Thema in der Serie darstellt. Dieser Fokus auf die Organisation wird von vielen als geschickte Eigenwerbung kritisiert – doch der Versuch, das eigene Image zu stärken, geht nicht auf.