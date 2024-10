Prinz Harry & Herzogin Meghan: Millionen unversteuert! Wo ist das ganze Geld?

Offenbar sehen es Meghan und Harry, was die Finanzen ihrer Organisation angeht, nicht ganz so streng: Bereits im Mai dieses Jahres wurde Archewell bereits als "straffällig" eingestuft, da viele Unterlagen und Gebühren nicht eingereicht worden sind. Jetzt sind es die Spendengelder, die fehlen. Wie die "Daily Mail" berichtet, wurden Millionen von Euro nicht in den Steuerunterlagen der Wohltätigkeitsorganisation aufgeführt. Nach der Berechnung der vielen Spenden, kommt heraus, dass ganze 3,6 Millionen Euro fehlen.