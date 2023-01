Prinz Harry & Herzogin Meghan: Neue Pläne des Paares enthüllt

Aus dem Wirkungsbericht der "Archewell Foundation" für die Jahre 2020 bis 2022, gehen nicht nur die Erfolge der letzten zwei Jahre hervor. Auch die Zukunftspläne sind Thema. "Unser Hauptziel bei der Archewell Foundation ist ganz einfach, Gutes zu tun. Wir begegnen dem Moment, indem wir da sind, aktiv werden und unser unvergleichliches Rampenlicht nutzen, um Gemeinden auf Gemeinschaften, sowohl lokal als auch global, online und offline", heißt es in dem Bericht.

"Während wir uns unserem dritten Jahr bei der Archewell Foundation nähern, reflektieren wir über die Tiefe der Erfahrung. Es war eine Zeit des Lernens, des Wachstums, der Inspiration und des Handelns. Wir haben neue Partnerschaften geknüpft und bestehende gestärkt. Wir haben unsere Ärmel hochgekrempelt, unsere Arme geöffnet und unsere Herzen geöffnet, Wir haben Verbindungen durch Fürsorge und Mitgefühl geschaffen, in Zeiten der Not und in Zeiten der Krise", erklären James Holt und Shauna Nep, Co-Executive Directors der Archewell Foundation, weiter. Und so soll es auch weitergehen! Und zwar mit "neuem Elan und einem unerschütterlichen Engagement". "Anknüpfend an die Wirkung der Startphase werden wir uns weiterhin für eine bessere Online-Welt einsetzen, das Vertrauen in Informationen wiederherstellen und vor allem die Gemeinschaften online und offline, lokal und global zu stärken", heißt es weiter.

Vielleicht gönnen Harry und Meghan den Royals diese Jahr also eine kleine Verschnaufpause...

