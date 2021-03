Prinz Harry & Herzogin Meghan: Plötzlich ist alles anders - Ein Insider packt aus

Ein Insider packt aus

Für ihre Tochter plant das Paar offenbar eine Hausgeburt. Wie ein Palast Insider im Interview mit der "New York Post" erzählt, wollte Meg auch Archie zu Hause zur Welt bringen. Doch ihre Ärzte rieten ihr davon ab und sie musste sich den Regeln des Palastes beugen. Dieses Mal soll jedoch alles anders werden!

"Harry und Meghan haben eine wunderschöne Villa in Kalifornien. Es ist eine traumhafte Kulisse, um ihr kleines Mädchen zur Welt zu bringen", so der Insider. "Es ist im Moment noch unklar, ob Meghan und Harry die Geburt ihrer Tochter gleich verkünden und wie das aussehen wird. Bei diesem Kind müssen sie sich nicht mehr an irgendwelche königlichen Protokolle halten."

Obwohl Harry und Meghan sicherlich einige Dinge haben, die sie aufarbeiten müssen, dürfte die Freude trotzdem groß sein. Endlich hat sich das Blatt gewendet und sie können selbst entscheiden, was für ihre kleine Familie das Beste ist!

