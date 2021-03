Herzogin Meghan & Prinz Harry: Es wird ein Mädchen

Wie Meghan und Harry berichten, sind sie im Nachhinein überglücklich, ihren Austrittsschritt gewagt zu haben. So berichten die beiden, wie froh sie darüber sind, ihr Leben fern ab der Krone zu führen. Nicht nur für die königliche Familie ein herber Schlag ins Gesicht! Auch alle Royalisten werden den Worten von Meghan und Harry mit Argwohnen gegenüber treten. So erklärt Meghan unter anderem, wie sehr sie zu der Zeit in Großbritannien gelitten hat. Doch die beiden hatten für ihre Fans auch eine schöne Nachricht parat! Sie plauderten nämlich ganz unverblümt über das Baby-Geschlecht...