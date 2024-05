Prinz Harry & Herzogin Meghan: Protz-Auftritt in Afrika!

Doch die Vorteile, die man als Mitglied der Royal Family genießt, wollen sie hingegen nicht missen. Und so genossen sie ungeniert das VIP-Treatment, das ihnen in Nigeria zuteilwurde – aus einer bescheidenen Charity-Reise wurde mal eben eine pompöse Paradeshow. In Harrys Heimat kamen die Bilder aus Afrika übrigens gar nicht gut an. "Sich so feiern zu lassen, ist mehr als daneben" und "Heuchler", liest man in britischen Medien. Und: "Endlich zeigen sie ihr wahres Gesicht!" Da ist was Wahres dran, oder?