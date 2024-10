Prinz Harry & Herzogin Meghan: Rückkehr nach Europa! Sie kaufen sich ein neues Leben

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) packen mal wieder die Umzugskartons: Nach knapp vier Jahren in den USA zieht es das Paar jetzt doch wieder nach Europa! Zwar nicht in England, aber immerhin in Portugal wollen die Sussexes künftig einen Großteil ihrer Zeit verbringen: Die beiden kauften sich jetzt eine Residenz auf dem Gelände des elitären "CostaTerra Golf and Ocean Clubs", rund 90 Kilometer südlich von Lissabon. Kosten: 4,7 Millionen Dollar. In der Nachbarschaft wohnen bereits Harrys Cousine Eugenie (34) und Ehemann Jack Brooksbank mit ihren beiden Kindern – für Anschluss ist also gesorgt.