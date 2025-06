Prinz Harry & Herzogin Meghan: Peinlich! Das kauft ihnen niemand mehr ab

In einem Podcast will sie die Spekulationen im Keim ersticken. Gefragt, ob sie an eine gemeinsame Zukunft mit Harry glaube, antwortet Meghan wie aus dem Märchenbuch: "Ja!" Dann folgt eine Lobeshymne, so süß wie Karamell: "Mein Mann ist sehr, sehr gut aussehend. Aber sein Herz ist noch schöner", schwärmt sie. "Dieser Mann liebt mich so sehr. Wir haben ein wunderschönes Leben aufgebaut und zwei gesunde und wunderschöne Kinder." Harry sei "so ein großartiger Partner" der sie "voll und ganz unterstützt". Satz für Satz glüht vor Verzückung – wie mit Zuckerguss überzogen, um Kritikern das Maul zu stopfen. Doch in Hollywoods Flurfunk flüstert man bereits spöttisch: "Wie lange will Meghan uns das eigentlich noch vorspielen?"