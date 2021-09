Prinz Harry & Herzogin Meghan: Sex-Verbot! Jetzt dreht sie völlig durch

Im Hause Sussex herrschen allerdings einige Regeln, die das Filmteam beachten muss: nicht rauchen, kein Alkohol, nicht kochen und vor allem kein Sex! Besonders Meghan ist es wichtig, dass in ihrem Haus keine Pornos gedreht werden. Sie möchte nicht, dass ihre Kinder mit den Lustmolchen in Berührung kommen. Doch warum vermietet sie ihr Haus überhaupt und bringt so auch ihre Kinder in Gefahr?

Es sind die Dollarzeichen in Meghans Augen, die sie alle Bedenken über Bord werfen lassen. Mindestens 8 000 Dollar pro Drehtag sind eben verlockend. Aber dafür die eigene Privatsphäre und die der geliebten Kinder verkaufen? Spätestens jetzt hätte Harry endlich eingreifen müssen.