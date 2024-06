Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Sie könnten finanzielle Probleme bekommen!" Die Schlinge zieht sich immer weiter zu

Meghans Podcast "Archetypes", den sie mit Spotify produzierte, wurde zum Beispiel nach nur zwölf Episoden abgesetzt. Und nun steht womöglich auch der einträgliche Netflix-Deal vor dem Aus, statt wie gedacht verlängert zu werden. "Seit ihrem 100-Millionen-Dollar-Vertrag mit Netflix haben Harry und Meghan kaum etwas geleistet", gibt Royal-Experte Richard Fitzwilliams im "Mirror" zu bedenken. "Der Vertrag läuft bald aus, und Netflix produziert nicht länger die Serie 'The Crown', wie es zuvor der Fall war. Deshalb kann es gut sein, dass Netflix kein Interesse mehr an den Sussexes hat." Das wäre ein echter Schlag ins Kontor für das verwöhnte Paar, dessen horrende Ausgaben sich auf der anderen Seite natürlich weiterhin bis in schwindelnde Höhen summieren. Seit dem Verlust ihrer royalen Privilegien müssen die beiden sogar den Personenschutz aus eigener Tasche bezahlen.

Laut Experten belaufen sich alleine diese Kosten auf zwei bis drei Millionen Dollar pro Jahr. "Wenn sie diesen Vertrag verlieren, könnten sie schnell finanzielle Probleme bekommen", prophezeit Fitzwilliams, "denn auch Archewell, ihre halb unternehmerische und halb wohltätige Stiftung, hat viel zu wenig Spenden eingenommen."

Vernichtendes Fazit des Experten: "Ihre Enthüllungen über die Königsfamilie haben ihnen zwar eine Menge Geld eingebracht, doch sonst kam nicht viel dabei herum." Klingt fast so, als gäbe es bei Harry und Meghan künftig eher Knäckebrot statt Kaviar.