Prinz Harry & Herzogin Meghan: Zweiter Trailer & weitere News zur Netflix-Doku bekannt

In dem zweiten Trailer, den Netflix jetzt auf YouTube veröffentlichte, bekommen wir erneut kleine Einblicke in die kommende Doku der Sussexes. Und wieder mal kann gesagt werden: Es wird spannend! So sagt Harry in einer Szene: "Es gibt eine Hierarchie in der Familie. Es gibt ein Durchsickern, aber auch ein Planen von Geschichten. Es ist ein schmutziges Spiel". In einer anderen Szene ist Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) zu sehen, wie sie von Paparazzi verfolgt wird. "Ich hatte Angst. Ich wollte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt", sagt Harry dazu.

Bislang war der 8. Dezember als Starttermin der Doku vorgesehen, jetzt kündigte Netflix an, dass "Harry & Meghan" in zwei Teilen erscheinen wird. So wird der erste Teil am 8. und der zweite eine Woche später, am 15. Dezember, herauskommen.

Am 8. Dezember gibt es Teil eins der Doku auf Netflix. Seht hier den ersten Trailer zu "Harry & Meghan":