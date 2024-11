Prinz Harry und Meghan: Freund packt pikante Details aus!

Der enge Freund von Prinz Harry und Meghan gewährt in einem aktuellen Interview mit "The Times" interessante Einblicke in sein Verhältnis zu den Royals und deren Leben hinter den Palastmauern. Der ehemalige Rugby-Star spricht offen über die Eigenheiten der königlichen Familie und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft. "Ich habe viel Zeit mit den Royals verbracht. Manche von ihnen sind großartig, andere weniger", gesteht Haskell. Doch trotz seiner kritischen Bemerkungen hebt er auch die positiven Seiten hervor: "Sie leisten unglaubliche Arbeit. Aber sie sind auch eine moderne Familie – und wie viele moderne Familien haben sie ihre eigenen, sehr dysfunktionalen Seiten." Haskell stellt auch klar, wie wichtig die Monarchie für Großbritannien bleibt. "Für all diejenigen, die die Monarchie abschaffen wollen: Wenn sie erst einmal weg ist, dann ist sie wirklich weg", so der 39-Jährige. Und obwohl die Royals immer wieder Ziel öffentlicher Kritik sind, unterstreicht er: "Sie spielen eine wichtige Rolle – und ich liebe, was sie tun."