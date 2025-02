Prinz Harry & Meghan: Nach Flop-Marathon! Netflix zieht Konsequenzen

Darüber hinaus bestätigte Bajaria, dass die 43-Jährige aktuell an der Verfilmung des Bestsellers "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune arbeite. Das Projekt befindet sich noch in der „Entwicklungsphase“ und wartet auf die endgültige Produktionsfreigabe, doch Bajaria zeigte sich optimistisch: "Es ist in Vorbereitung, und es gibt noch viele weitere spannende Dinge, die in der Entwicklung sind. Alle sind sehr gespannt, was als Nächstes kommt."