Prinz Harry & Prinz William: Weihnachtswunder! Damit hat wirklich niemand mehr gerechnet

Rückblick: Es heißt, Harry soll sich bereits seit einiger Zeit heimlich in seiner Heimat aufhalten, nachdem Herzogin Meghan ihn im Streit aus dem Haus in Kalifornien geworfen haben soll. Obwohl berichtet wurde, dass Meghan gedroht haben soll, er würde seine Kinder nie wiedersehen, wenn er nicht zurückkehrte. Davon ließ Harry sich offenbar nicht beirren. Auch als die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" erschien, soll er in England gewesen sein.

In dieser Doku erheben der rothaarige Prinz und seine Frau mal wieder schwere Anschuldigungen. Gegen aufdringliche Paparazzi, den Palast und die royale Familie. Sie beide wären bedrängt worden, man hätte sich nicht genug um sie gekümmert, sie seien zu wenig geschützt worden. Meghan hätte sich alles über das royale Leben selbst beibringen müssen und dabei kaum Hilfe gehabt. Und auch Prinzessin Kate, Williams geliebte Frau, wird angegriffen. Harry behauptet, dass viele der Männer in der Familie nicht ihren Seelenverwandten heirateten, sondern jemanden, der "einer Idealform entspricht", also perfekt in das System passt. William soll sicher sein, dass er auf Kate anspielte. Für ihn ein furchtbarer Affront. Immerhin ist Kate die Liebe seines Lebens!