Prinz Harry: "Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen würden"

Seit dem royalen Rücktritt von Prinz Harry ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Zwar ist er immer mal wieder in der Öffentlichkeit zu sehen, doch bei weitem nicht so oft wie vorher. Derzeit befindet sich der Ehemann von Herzogin Meghan in England, da dort heute die Statue zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Diana enthüllt wird. Umso schöner ist es, dass er sich trotzdem für die Preisverleihung der "WellChild"-Awards Zeit genommen und als Überraschungsgast erschienen ist. Dort werden jährlich junge und inspirierende Menschen geehrt, die unter einer schweren Erkrankung leiden.