Prinz Harry: Zoff mit Meghan! Charity-Chefin enthüllt unangenehme Details

In ihrer Netflix-Sendung "With Love, Meghan" betonte Herzogin Meghan (43) noch, wie unwichtig Perfektion ist, wobei das Haus, in dem sie sich befand, das genaue Gegenteil aussagte. Nun scheint sich erneut zu zeigen, dass für Meghan alles genau nach ihren Vorstellungen laufen muss – selbst, wenn sie eigentlich gar nicht das Sagen hat.

Erst kürzlich beendete Prinz Harry (40) die Schirmherrschaft der Charity-Organisation Sentebale. Ein überraschender Schritt, denn Harry gehörte selbst du zu den Gründern von Sentebale. Von dieser Entscheidung wurden alle Beteiligten kalt erwischt, auch Vorstandsvorsitzende Dr. Sophie Chandauka (47). Im Interview mit Sky News machte diese nun ihrem Ärger Luft und erzählte auch von einem Fremdschäm-Moment, in dem Meghan die Kontrolle wieder an sich riss.